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Fabrikada kazan patladı, 4 işçi yaralandı (3)

4 YARALIDA YANIKLAR BULUNUYOR İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada bugün saat 11.30'da meydana gelen patlamanın, sızan sıvı çeliğin bakır kalıba dökülüşü sırasında meydana geldiği belirtildi. Patlamayla birlikte yangın çıktığı...

Fabrikada kazan patladı, 4 işçi yaralandı (3)

4 YARALIDA YANIKLAR BULUNUYOR
İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada bugün saat 11.30'da meydana gelen patlamanın, sızan sıvı çeliğin bakır kalıba dökülüşü sırasında meydana geldiği belirtildi. Patlamayla birlikte yangın çıktığı ifade edildi.
Yaralananlardan Musa Altsoy olarak belirtilen kişinin adının Musa Altınsoy, Selim Altıcı'nin ise Selim Sağaltıcı olduğu ifade edildi. Yaralılar Musa Altınsoy (41), Cihan Karanlıkdere (23), Selim Sağaltıcı ve Cemal Alakuş'un (47) vücutlarında 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar bulunduğu belirtildi.
Ambulans helikopterle sevk edilen Karanlıkdere ve Altınsoy İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, Selim Sağaltıcı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cemal Alakuş'un tedavisi ise Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

 

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