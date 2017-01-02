Fabrikada kazan patladı, 4 işçi yaralandı (1)
İZMİR'in Ailiağa İlçesi'ndeki Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Demir eritme kazanının belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.
02 Ocak 2017 Pazartesi 12:46
İZMİR'in Ailiağa İlçesi'ndeki Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Demir eritme kazanının belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.
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