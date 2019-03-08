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Fabrikada iş kazasında yaralanan işçi hayata tutunamadı

Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE,()- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesindeki fabrikada meydana gelen iş kazasında yaralanan işçilerden İsmail Öztorun (28) hayatını kaybetti, Hüseyin Yılmaz'ın ise tedavisi sürüyor. Olay, Yusufizzetin köyünde bulunan...

Fabrikada iş kazasında yaralanan işçi hayata tutunamadı

Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE,()- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesindeki fabrikada meydana gelen iş kazasında yaralanan işçilerden İsmail Öztorun (28) hayatını kaybetti, Hüseyin Yılmaz'ın ise tedavisi sürüyor.
Olay, Yusufizzetin köyünde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde 28 Şubat'ta  meydana geldi. 
Bir tekstil fabrikasında çalışan  Ismail Öztorun, iddiaya göre 5 metre yükseklikteki halat sarma makinesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kazada İsmail Öztorun ile halat sarma makinesinin yanında duran Hüseyin Yılmaz üzerine düşen demir parçaları nedeniyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar İsmail Öztorun'u Özel 7 Mart Hastanesi'ne, Hüseyin Yılmaz'ı ise Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan İsmail Öztorun, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu belirtilen  İsmail Öztorun'un cenazesi aile tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Diğer yaralı Hüseyin Yılmaz'ın tedavisi devam ederken, iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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