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Fabrikada foseptiğe düşen işçi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -BURSA’nın İnegöl ilçesindeki fabrikada çalışan Vedat Gür (25) kapağı açık bırakılan foseptiğe düşerek ağır yaralandı. Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve orman ürünleri...

Fabrikada foseptiğe düşen işçi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -BURSA’nın İnegöl ilçesindeki fabrikada çalışan Vedat Gür (25) kapağı açık bırakılan foseptiğe düşerek ağır yaralandı.
Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve orman ürünleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Vedat Gür, geri adım attığı sırada kapağı açık bırakılan 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna düştü. Mesai arkadaşları tarafından çukurdan çıkarılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ağır yaralı olduğu bildirilen işçinin, hayati tehlikeyi atlatamadığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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