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Fabrikada çalışan cezaevi firarisi yakalandı

DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde, 13 yıl önce Muş'ta bir kişiyi öldürerek 20 yıl hapis cezasına çarptırılan, cezaevinden firar ederek başkasına ait kimlikle fabrikada çalıştığı tespit edilen N.A. polisin...

Fabrikada çalışan cezaevi firarisi yakalandı

DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde, 13 yıl önce Muş'ta bir kişiyi öldürerek 20 yıl hapis cezasına çarptırılan, cezaevinden firar ederek başkasına ait kimlikle fabrikada çalıştığı tespit edilen N.A. polisin operasyonu ile yakalandı.
Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2004 yılında Muş'ta bir kişiyi öldürerek 20 yıl hapis cezasına çarptırılan, bir süre sonra cezaevinden firar eden N.A.'nın Dilovası'nda bir fabrikada başkasına ait kimliği kullanarak çalıştığını tespit etti. Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla N.A. yakalandı. Gözaltına alınan N.A. sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

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