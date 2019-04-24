Fabrika satışında silahlı kavga: 3 yaralı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasının satışı sırasında 2 grup arasında çıkan tabancalı ve bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Bozburun Mahallesi 7116 Sokak'ta bulunan bir iplik fabrikasının önünde meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın satışı konusunda anlaşmazlık yaşayan, alıcı ve satıcı olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Küfürleşmenin ardından büyüyen tartışma, tabancaların ve bıçakların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Serkan Bahar bıçakla, Yunus Güneş ve Zeki Karan ise tabancayla ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayda tarafların araçlarının camlarında da hasarlar oluştuğu görüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili her iki taraftan 5 kişi gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI