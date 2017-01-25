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Fabrika işçisinin ölümünde cinayet şüphesi

Faruk KIYAK/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, otomobilinde ölü bulunan fabrika işçisi 40 yaşındaki Burhan Yaman'ın, başında ve göğsünde birer kurşun bulunması üzerine cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Önceki...

Fabrika işçisinin ölümünde cinayet şüphesi

Faruk KIYAK/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, otomobilinde ölü bulunan fabrika işçisi 40 yaşındaki Burhan Yaman'ın, başında ve göğsünde birer kurşun bulunması üzerine cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Önceki gün, Gölcük Kadırga yolu üzerinde meydana gelen olayda yol kenarındaki 34 UM 4931 plakalı otomobilde hareketsiz duran kişiyi görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Burhan Yaman'ın öldüğünü belirledi. Kafasında kurşun yarası bulunan Burhan Yaman'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yapılan otopsisinde göğsünde bir kurşun daha bulundu. Burhan Yaman'ın kafasında ve vücudunda birer kurşun yarası bulunması üzerine cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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