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Fabrika işçisi otomobilde intihar etti

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde fabrika işçisi 40 yaşındaki Burhan Yaman otomobilinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Olay, Gölcük Kadırga yolu üzerinde meydana geldi. Bu sabah yol kenarında park edilen 34...

Fabrika işçisi otomobilde intihar etti
KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde fabrika işçisi 40 yaşındaki Burhan Yaman otomobilinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, Gölcük Kadırga yolu üzerinde meydana geldi. Bu sabah yol kenarında park edilen 34 UM 4931 plakalı otomobilde hareketsiz duran kişiyi gören bir kişi 112 Acil'e haber verdi. Sevk edilen 112 Acil ekibi, Burhan Yaman'ın başına ateş edilmesi sonucu öldüğünü belirledi. Jandarma inceleme yaparken, Burhan Yaman'ın kızı, annesi ve kardeşi Adnan Yaman olay yerine geldi. Burhan Yaman'ın sinir krizi geçiren yakınlarını jandarma ve 112 Acil ekipleri güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.
Burhan Yaman'ın bir iş arkadaşı ile dün akşam saatlerine kadar otomobilde oturduğu, daha sonra arkadaşının yanından ayrıldığı belirlendi. Jandarma Burhan Yaman'ın intihar ettiğini belirlerken cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Soruşturmaya devam ediliyor.

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