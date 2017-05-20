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Fabrika işçisi 3 gün önce kayboldu, bugün cesedi bulundu

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde, 3 gündür kayıp olan 30 yaşındaki Hakan Tolga Yiğit'in cesedi bulundu. Bir çimento farikasında çalışan Hakan Tolga Yiğit, çarşamba günü çıktığı...

Fabrika işçisi 3 gün önce kayboldu, bugün cesedi bulundu

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde, 3 gündür kayıp olan 30 yaşındaki Hakan Tolga Yiğit'in cesedi bulundu.
Bir çimento farikasında çalışan Hakan Tolga Yiğit, çarşamba günü çıktığı evine bir daha dönmedi. İşe de gitmeyen evli ve bir çocuk babası Yiğit'i bulmak için yakınları aramaya başladı. Her yerde aranan Hakan Tolga Yiğit, bugün saat 10.00 sıralarında Nurettin Ademoğlu Mahallesi'nde kime ait olduğu öğrenilemeyen dairede hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hakan Tolga Yiğit'in öldüğünü belirledi.
Yiğit'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası saptanacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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