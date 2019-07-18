Faaliyeti durdurulan fabrikada patlama: 4 yaralı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce faaliyeti durdurulan ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki eski ambalaj fabrikasında hurda malzemelerin alınması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada tesislerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın neden kaynaklandığının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki eski ambalaj fabrikasında hurda malzemelerin alınması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada tesislerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın neden kaynaklandığının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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