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Ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı: 7 gözaltı
GÜVENLİK 24.01.2020, 11:54
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 6 ay önce evinde ölü bulunan Mahmut Tosun'un (77) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Ezine ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında Mahmut Tosun, evinde ölü bulundu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mahmut Tosun'un cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Ezine ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında Mahmut Tosun, evinde ölü bulundu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mahmut Tosun'un cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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