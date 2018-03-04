Eyüp'te parkın duvarı çöktü, 5 araç zarar gördü (1)

Murat SOLAK/İSTANBUL, () Eyüp'te bir parkın duvarı yağmur nedeniyle çöktü. Duvarın üzerine çöktüğü toplam 5 araç zarar gördü. 1 aracın ise devrildiği görüldü.
(FOTOĞRAF)
Murat SOLAK/İSTANBUL, () Eyüp'te bir parkın duvarı yağmur nedeniyle çöktü. Duvarın üzerine çöktüğü toplam 5 araç zarar gördü. 1 aracın ise devrildiği görüldü. (FOTOĞRAF)
04 Mart 2018 Pazar 14:08
Murat SOLAK/İSTANBUL, () Eyüp'te bir parkın duvarı yağmur nedeniyle çöktü. Duvarın üzerine çöktüğü toplam 5 araç zarar gördü. 1 aracın ise devrildiği görüldü.
(FOTOĞRAF)
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