Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Eyüpsultan'da beton mikserinin ezdiği kadın öldü

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-EYÜPSULTAN'da seyir halindeki beton mikserinin ezdiği 85 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Kaza yerinde toplanan meraklı kalabalık olan biteni izledi Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilpınar Budak sokak üzerinde...

Eyüpsultan'da beton mikserinin ezdiği kadın öldü

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-EYÜPSULTAN'da seyir halindeki beton mikserinin ezdiği 85 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Kaza yerinde toplanan meraklı kalabalık olan biteni izledi
Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilpınar Budak sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki beton mikseri yolun karşısına geçmek isteyen Emine Yükselen'i (85) ezdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, beton mikserinin tekerlekleri altında kalan yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren beton mikseri sürücüsü baygınlık geçirdi. Sürücü, gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü. Annesinin kaza haberini alıp gelen Meral Yükselen de, uzun süre gözyaşı döktü. Polis kaza yerine geniş bir güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Her dakika çoğalan kalabalık merakla olan biteni izledi. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında hazır bekleyen ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bir görgü tanığı "Kaza gözümüzün önünde oldu. Biz kamyonu durdurmak için bağırdık ama bizi duymadı. Kadın yaşlıydı, pratik biri olsa zaten kurtulurdu. Mikser sürücüsü ağlayarak kaçtı o da şoktaydı. Burada kalsaydı onu linç ederlerdi" dedi.
Bir diğer görgü tanığı da "Burada yarım servis otobüsü vardı. Kadın servis otobüsü ve beton mikserinin arasında kaldı. Panik yapıntı Beton mikserinin altında kaldı, beton mikseri sürücüsü büyük ihtimal göremedi" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325