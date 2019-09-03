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Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı (2)

MİNİK EYMEN'İN CESEDİ BURADAN ÇIKARILDI İzmir'de, annesi Mine Durak ve onun sevgilisi Serkan Erçetin tarafından dövülerek öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın, elleriyle ayakları bağlanıp bırakıldığı çukur, görüntülendi....

GÜVENLİK 03.09.2019, 18:21

MİNİK EYMEN'İN CESEDİ BURADAN ÇIKARILDI

İzmir'de, annesi Mine Durak ve onun sevgilisi Serkan Erçetin tarafından dövülerek öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın, elleriyle ayakları bağlanıp bırakıldığı çukur, görüntülendi. Buca'nın Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanın içinde, metruk yapının bahçesinde bulunan çukura gömülen Eymen'in cansız bedeninin, buradan jandarma ve polisin çalışmalarıyla çıkarıldığı bildirildi.

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