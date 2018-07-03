Eylül ve Leyla için gökyüzüne siyah balon bıraktılar

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),() - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde toplanan vatandaşlar, Ankara'da öldürülen Eylül Yağlıkara (8) ve Ağrı'da cesedi bulunan Leyla Aydemir (4) için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

Sosyal medyada örgütlenen bir grup vatandaş, saat 19.30 sıralarında Atatürk Anıtı'nın önünde toplanarak Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara ve Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sora ölü bulunan Leyla Aydemir için eylem yaptı. Grup, Yağlıkara ve Aydemir'in ölümlerine tepki olarak gökyüzüne siyah balon bıraktı. Grup adına konuşan Gizem Dinçel, bu acılara artık sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Burada toplanan insanlar siyasi ve kurumsal kimliklerinden bağımsız olarak buradalar. Unutulmak üzere olan insanlığımızı hatırlamak için buradalar. Bizler yaşanan bu acılara artık sessiz kalamadık. Bu alçaklığa sesimizi çıkarmak zorundaydık ve çıkardık da. Bugün bu konuları konuşuyor ve üzülüyor olmamız utanç vericidir. Burada tüm annelere ve öğretmenlere seslenmek istiyorum; Çocuklarınızı iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir avukat olsunlar diye yetiştirmeyiniz. Çocuklarınızı gönlü ve ruhu güzel olarak yetiştiriniz. Küçükleri sevmeyi, büyükleri saymayı öğretin. Adaleti öğretin ve sözlerimi uzatmadan söyleyebileceğim tek şey. Bu bakışları unutmayın Türkiye." dedi.

Çocuklar için türküler söylenmesinin ardından eylem sona erdi.

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