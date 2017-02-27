Eylemci öğretmeni bu kez Sahil Güvenlik gözaltına aldı

BODRUM'da kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, eylemini denizde gerçekleştirince, bu kez Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındı. Karataş, daha önce de 2 kez polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası Engin Karataş, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edildi. Bir ayı aşkın süredir Belediye Meydanı'nda eylemler gerçekleştiren, 2 kez polis tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Karataş, bu kez eylemini denizde yaptı. Üzerine 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' yazılı bir önlük giyen Karataş, Bodrum Limanı içinde denize girerek, denizcilerle konuştu. Limanda yüzerek, teknelerde bulunan denizcilerle sohbet eden Karataş, 29 Ekim'den bu yana yaşadıklarını anlattı.

Anlatılanları dinleyen denizcilerin, "Ne yapabiliriz" diye sormaları üzerine Karataş, "Fotoğrafımı çekip sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz. Sesimi duyurmama yardımcı olursunuz" dedi.

Eylem sırasında açıklama yapan Karataş, "Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bunun için de farklı eylemler gerçekleştiriyorum. Bu kez denize girerek teknecilerle konuştum. Onlara derdimi anlattım. Denizciler, zor koşulları kendilerine çevirebilen güçlü insanlar. Bu nedenle onlara yaşadıklarımı paylaştım. Sesimi duyurmak için bu yolu seçtim. Her gün farklı bir şey yapmaya çalışıyorum" dedi.

Liman içinde yaklaşık 1.5 saat denizde kalan Karataş'ın yanına Sahil Güvenlik ekipleri botla yaklaştı. Sahil Güvenlik ekibi, denizden çıkması konusunda Karataş'ı uyardı. Teknecilerle konuşup derdini anlattığını ifade eden Karataş, bir süre sonra eylemini sonlandıracağını söylemesi üzerine ekipler ayrıldı. Eylemini sonlandırmaması üzerine tekrar gelen Sahil Güvenlik ekipleri, liman içerisinde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek, Karataş'ı gözaltına aldı. Bota alınan Karataş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin ardından Karataş, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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