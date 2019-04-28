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Eylem yapmak isteyen HDP'li kadınlara izin verilmedi

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde HDP binasından çıkıp açlık grevindeki mahkumlara destek vermek için eylem yapmak amacıyla cezaevi önüne gitmek isteyen kadınlara izin verilmedi. Bu kez de caddede...

Eylem yapmak isteyen HDP'li kadınlara izin verilmedi

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde HDP binasından çıkıp açlık grevindeki mahkumlara destek vermek için eylem yapmak amacıyla cezaevi önüne gitmek isteyen kadınlara izin verilmedi. Bu kez de caddede oturma eylemi yapmak isteyen kadınlar, polisin uyarısı üzerine yeniden parti binasına döndü.
​Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açlık grevi yapan mahkumlara destek için 9 Nisan'dan beri cezaevi çevresinde eylem yapmak isteyenler, bugün de cezaevi önüne gitmek istedi. HDP Gebze İlçe Başkanlığı binasından çıkan bir grup kadın, cezaevine giderken, polis tarafından Gebze Yeniçarşı İsmetpaşa Caddesi üzerinde durduruldu. Kadınlar, bu kez de burada, yol kenarında oturma eylemi yapacaklarını belirtti.
Gebze’nin en işlek caddesinde esnaf ve vatandaşlar, eylemcilere tepki göstermeye başladı. Gebze İlçe Emniyet Müdürü Murat Şeker, oturma eylemi yapanlara, eylemlerini hemen son vermemeleri durumunda gözaltına alınacaklarını belirtti. Bunun üzerine kadınlar polis nezaretinde HDP ilçe binasına geri döndü. Polis, parti binasının önünde önlem aldı.

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