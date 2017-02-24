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Eylem için çalınan kamyonet ele geçirildi

HAKKARİ'de PKK terör örgütü mensuplarınca patlayıcı yüklenmek üzere çalınan bir kamyonet ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkezine bağlı Cevizdibi Köyü'nde, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı...

Eylem için çalınan kamyonet ele geçirildi
HAKKARİ'de PKK terör örgütü mensuplarınca patlayıcı yüklenmek üzere çalınan bir kamyonet ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkezine bağlı Cevizdibi Köyü'nde, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı ve patlayıcı yükleyip eylem yapmak maksadıyla hazırlandığı değerlendirilen bir aracın bulunduğuna dair bilgiler elde edilmiştir. 23.02.2017 günü saat 12.00 sıralarında tespit edilen noktaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir aracın kar altında gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüş, aracın yapılan sorgulamasında çalıntı araç ve terör nitelikli ikiz plaka eylem istihbaratı kayıtlarından arandığı tespit edilmiştir. Olay yerine patlayıcı madde imha timi ve bomba arama köpeği sevk edilmiş, aracın araması yapılmış herhangi bir unsura rastlanılmamıştır. Araç muhafaza altına alınmış, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

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