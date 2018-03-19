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Eylem hazırlığı yapan 3 PKK'lı öldürüldü

ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesinde eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Gabar Dağı Afretalli Tepe mevkiinde devam...

Eylem hazırlığı yapan 3 PKK'lı öldürüldü
ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesinde eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Gabar Dağı Afretalli Tepe mevkiinde devam eden operasyonlarda, eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun, bugün saat 16.54 sıralarında, yakın hava desteği sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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