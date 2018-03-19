Eylem hazırlığı yapan 3 PKK'lı öldürüldü

ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesinde eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Gabar Dağı Afretalli Tepe mevkiinde devam eden operasyonlarda, eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun, bugün saat 16.54 sıralarında, yakın hava desteği sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.