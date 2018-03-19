Eylem hazırlığı yapan 3 PKK'lı öldürüldü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Gabar Dağı Afretalli Tepe mevkiinde devam eden operasyonlarda, eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun, bugün saat 16.54 sıralarında, yakın hava desteği sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Gabar Dağı Afretalli Tepe mevkiinde devam eden operasyonlarda, eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun, bugün saat 16.54 sıralarında, yakın hava desteği sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.