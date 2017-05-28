Evsiz vatandaş bankta öldü

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da sokaklarda yaşayan 75 yaşlarındaki kişi, parktaki bankta ölü bulundu.

Sabah saatlerinde merkez Seyhan İlçesi, Kocavezir Parkı'nda çöp toplayan temizlik görevlisi, bankta hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaşlı kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, sokaklarda yaşayan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin dün gece parka gelip aldığı ekmek ve yiyeceklerin bir kısmını yediğini daha sonra banka yatıp bir daha da kalkmadığını saptadı.

Yaşlı adamın üzerinden çok sayıda sahte 1 dolar çıktı. Polis, yaşlı adamın kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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