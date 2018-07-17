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Evrim'i bulmak için 70 bin metrekarelik alan arandı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. Evrim'i bulmak için 1 haftada 70 bin metrekarelik alan arandı, ancak henüz bir...

Evrim'i bulmak için 70 bin metrekarelik alan arandı
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. Evrim'i bulmak için 1 haftada 70 bin metrekarelik alan arandı, ancak henüz bir ize rastlanmadı.
Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 8 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Kızını çadıra götüren ve en son burada kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış ise torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim bulunamayınca komşulardan yardım istendi, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim yapılan aramalara rağmen bulunamadı.
Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında Dursun Kaan Taşcı (8) ile beraber oynarken kaybolan Bayram Erol'un (5) ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçalarını 3 yıl sonra Kelkit Çayı'nda bulan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de aramalara katıldı. 5 gündür çalışmalarını sürdüren JAK timi de henüz bir sonuç alamadı.
70 BİN METREKARELİK ALAN ARANDI
Evrim'e ulaşmak için 1 haftada 70 bin metrekarelik alanda arama yapıldı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 komando timi, 6 Jandarma Özel Harekât timi, 85 jandarma personeli, 16 AFAD personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) personeli ve Yenisu köyü sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden gelen vatandaşlar da katıldı. Bir hafta boyunca, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleriyle de didik didik aranan bölgede Evrim Atış'a ait herhangi bir iz bulunamadı.

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