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Evrim'i arama çalışmalarında 18 gündür sonuç yok

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları devam ediyor. Babasının ifadesi üzerine, Evrim'in öldürülüp gömülme şüphesiyle 3 gündür...

Evrim'i arama çalışmalarında 18 gündür sonuç yok
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları devam ediyor. Babasının ifadesi üzerine, Evrim'in öldürülüp gömülme şüphesiyle 3 gündür süren noktasal aramalardan da henüz sonuç alınamadı.
Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz'da sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Aile çevrede yaptığı aramada Evrim'e ulaşamadı. Evrim'i bulmak için aile komşulardan yardım isteyip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, geride kalan 18 günde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Temmuz'da çelişkili ifadeler veren Evrim'in anne-babası Dilek-Burhan Atış tutuklanarak Zile Cezaevi'ne konuldu. Tutuklanan baba Burhan Atış'ın Evrim için "Traktörden düşüp öldü, gömdüm" dedikten sonra, ifadesini değiştirmesi, şüpheli bulundu. Bunun üzerine kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal yapmaya başladı. Ancak son 3 günde bakılan noktalarda da bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarının bölgede aralıklı devam ettiği belirtildi.

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