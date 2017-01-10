Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak
Euro 3.95 başladı 4 lirayı aştı
Euro 3.95 başladı 4 lirayı...
flaş... Ermenek'te facia: Baba ile 2 çocuğu öldü
Ermenek'te facia: Baba ile 2...

Evlilik sözü veren evli sevgilisini 'yüzleşmede' öldüren kadına ömür boyu hapis istemi

BURSA'da kendisine eşinden boşandıktan evlilik sözü verdiğini iddia ettiği 47 yaşındaki Ertem Yöntem'i tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 1 çocuk annesi 44 yaşındaki Zahide Ökçe hakkında, ömür boyu hapis cezası...

Evlilik sözü veren evli sevgilisini 'yüzleşmede' öldüren kadına ömür boyu hapis istemi
BURSA'da kendisine eşinden boşandıktan evlilik sözü verdiğini iddia ettiği 47 yaşındaki Ertem Yöntem'i tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 1 çocuk annesi 44 yaşındaki Zahide Ökçe hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davaya konu olay, geçen yıl ağustos ayında meydana geldi. Karacabey İlçesi'nde yaşayan servis şoförü Ertem Yöntem, iddiaya göre eşinden boşanan ailece tanıdığı Zahide Ökçe ile aşk yaşamaya başladı. Ancak eşinin bu ilişkisinden haberdar olan Fevziye Yöntem, ardından Ertem Yöntem'e, "Senin, Zahide ile imam nikahı yaptığın konuşuluyor, doğru mu?" diye sordu. Buna sinirlenen Ertem Yöntem, eşini ve sevgilisini, bu iddianın doğru olmadığını kendisinden duyması için yüzleştirmeye karar verdi.
Ertem Yöntem, eşini, Zahide Ökçe'nin boşandığı eşinden olan oğlunu ve olası bir kavga sırasında kendisine yardımcı olması için Aydın Akman adlı arkadaşını servis minibüsüne aldı. Merkez Nilüfer İlçesinin Badırga Mevkii'ndeki plastik fabrikasında çalışan Zahide Ökçe'nin yanına gitti. Fabrikadaki yöneticilerinden izin alan Zahide Ökçe de, kendisini bekleyen minibüse bindi.
KALBİNDEN BIÇAKLADI
Burada Fevziye Yöntem ile tartışan Zahide Ökçe'ye sinirlenen Ertem Yöntem, "Sen benim karıma nasıl hakaret edersin" diye çıkıştı. Buna sinirlenen Zahide Ökçe de, çantasında bulunan sustalı tabir eden bıçakla Ertem Yöntem'i kalbinden tek bıçak darbesiyle yaraladı.
Durumu ağır olan Yöntem, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Yöntem doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası oğluyla evine dönen Zahide Ökçe ise polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, Ertem Yöntem'in eşini boşayıp kendisini alacağını söylediğini belirten Zahide Ökçe, "Bunu kendi hanımı da biliyordu, benim oğlum da. Ertem yine de sürekli beni oyalıyordu. Olay günü çalıştığım fabrikanın önüne servis minibüsü ile geldiler. Araçta çıkan tartışmada evlilik sözü vermesine rağmen bana bağıran Ertem'i sinirlenip bıçakladım. Olayın bu boyuta gelmesini istemezdim" dedi.
İfadesinin ardından adam öldürmek suçundan mahkemeye sevk edilen Zahide Ökçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Zahide Ökçe, hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. Genç kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55