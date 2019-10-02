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Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine bıraktı (2)
İSMİNİ 'UMUT ÖMER' KOYDULAR Annesi M.K. tarafından konulduğu çöp konteynerinden dikkatli komşu sayesinde kurtarılan erkek bebek, Kozan Devlet Hastanesi'nde kuvöze konuldu. Bebeğe, bakımını üstlenen hemşireler 'Umut Ömer' adını...
GÜVENLİK 02.10.2019, 11:25
İSMİNİ 'UMUT ÖMER' KOYDULAR
Annesi M.K. tarafından konulduğu çöp konteynerinden dikkatli komşu sayesinde kurtarılan erkek bebek, Kozan Devlet Hastanesi'nde kuvöze konuldu. Bebeğe, bakımını üstlenen hemşireler 'Umut Ömer' adını verdi. Umut Ömer bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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