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Evli galerici, sevgilisini öldürdü

KONYA'da Azerbaycan uyruklu Saibe Yükselir (50), 4 yıldır birlikte olduğu iddia edilen evli sevgilisi galerici Rahim A. (46), tarafından 8 kurşunla öldürüldü. Polis, kaçan Rahim A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat...

Evli galerici, sevgilisini öldürdü
KONYA'da Azerbaycan uyruklu Saibe Yükselir (50), 4 yıldır birlikte olduğu iddia edilen evli sevgilisi galerici Rahim A. (46), tarafından 8 kurşunla öldürüldü. Polis, kaçan Rahim A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan Saibe Yükselir, dün Rahim A.'nın iş yerine gelerek, iddiaya göre eşinden boşanıp kendisiyle evlenme sözünü yerine getirmesini istedi. İkili bunun üzerine tartıştı. Tartışma sırasında olay yerine gelen polis geldi.  Çift birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyleyerek barıştı.
Rahim A., bugün otomobil ile iş yerine geldiği sırada, Saibe Yükselir'e tabancayla 8 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Yükselir'i, araçtan atan Rahim A., hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yükselir, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Rahim A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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