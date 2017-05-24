Evli çifte evde infaz

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () - HATAY'ın Arsuz İlçesi'nde 48 yaşındaki Fatma ve eşi 52 yaşındaki Selahattin Çıracı evlerinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Yukarı Kepirce Mahallesi'nde oturan Fatma ve Selahattin Çıracı'dan haber alamayan yakınları dün akşam evine girdikleri çifti, kanlar içinde bulunca, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekibinin yaptığı incelemede, Selahattin Çıracı'nın alnından, Fatma Çıracı'nın ise göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Evde tabanca ve boş kovan ile hırsızlık izi bulunamazken, çiftin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, çocukları olmayan ve çiftçilikle geçinen çifti, kimin öldürdüğünün bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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