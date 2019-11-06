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Evlerinin terasından atlayan genç öldü
ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA'da, Ali Şan S. (22), iddiaya göre oturduğu 4 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son verdi. Olay, dün gece Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. KPSS'ye hazırlanan sağlık lisesi mezunu Ali Şan S.,...
GÜVENLİK 06.11.2019, 16:16
ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA'da, Ali Şan S. (22), iddiaya göre oturduğu 4 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, dün gece Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. KPSS'ye hazırlanan sağlık lisesi mezunu Ali Şan S., oturduğu 4 katlı apartmanın terasına çıkıp, kendisini attı. Beton zemine düşerek kanlar içinde kalan Ali Şan S., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Şan S., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Ali Şan S.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
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