Evlerinin altında define arayan karı-koca gözaltın alındı

TEKİRDAĞ’ın Malkara İlçesi’nde oturdukları evin altında ve çevresinde define bulma umuduyla aylarca kazı yapan E.İ. ile eşi B.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede defineci çiftin, metrelerce tünel kazdıkları ortaya çıktı.Roma ve Bizans döneminin önemli yerleşim bölgelerinden olan Kermeyan Mahallesi'nde oturan E.İ. ve eşi B.İ., define bulma umuduyla 5 dönümlük arazilerinde evlerinin altında ve çevresinde kazı çalışmasına başladı. İhbar üzerine harekete geçen Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evi yakın takibe aldı. Şüpheliler E.İ. ve B.İ.’nin evin içerisinde ve çevresinde tüneller kazıldığının tespit edilmesi üzerine çift gözaltına alındı.Yapılan incelemede 5 farklı tünel kazıldığı belirlendi. Evde yapılan armalarda ise define aramakta kullanılan kazma, kürek, elektrikli vinç, dalgıç pompası, 3 hava pompası ve kuyu pompası, 5 murç, balyozlar, metrelerce hortum ve oksijen makinesine ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen karı-koca çift ifadeleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Şüphelilerden E.İ.’nin, kazı ve tünellerden haberi olmadığını ifade ederek, “Ben hastayken o çukurları çocuklarım kazmış” dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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