Evlerinde yangın çıkan yaşlı çift büyük korku yaşadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 katlı evlerinde yangın çıkan şeker ve tansiyon hastası Arif Şen (84) ile eşi Alzheimer hastası Şerife Şen (80), büyük korku yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, Şen çiftine sağlık ekipleri müdahale etti.

Manavgat'ın Eski Hisar Mahallesi 9541 sokakta Arif Şen'e ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. İlk yardım ekipleri evde bulunan şeker ve tansiyon hastası Arif Şen'e müdahalede bulunurken, eşi Alzheimer hastası Şerife Şen ise itfaiye aracının merdiveniyle evin balkonundan alınarak ambulansa bindirildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının soba külünden çıktığı belirlenirken, evde hasar meydana geldi.



