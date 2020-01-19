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Evlerinde uyuşturucu ele geçen baba ve 2 oğlu tutuklandı
GÜVENLİK 19.01.2020, 10:54
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan baba ve 2 oğlu tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çaltı Mahallesi’nde B.U.'ya ait evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. B.U.’nun evinde ve aracında narkotik dedektör köpeği 'Ozon' ile yapılan aramalarda 7 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi B.U. (47) ile oğulları D.U. (24) ve B.U. (16) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çaltı Mahallesi’nde B.U.'ya ait evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. B.U.’nun evinde ve aracında narkotik dedektör köpeği 'Ozon' ile yapılan aramalarda 7 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi B.U. (47) ile oğulları D.U. (24) ve B.U. (16) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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