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Evlenme vaadiyle dolandıran Suriyeli kadın tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, () - KAYSERİ'de evlenme vaadiyle Yüksel Soylu'dan (33) bilezik, yüzük ve altın küpe alarak kayıplara karışan Suriyeli Duri Zerha (22), polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olay, dün...

Evlenme vaadiyle dolandıran Suriyeli kadın tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, () - KAYSERİ'de evlenme vaadiyle Yüksel Soylu'dan (33) bilezik, yüzük ve altın küpe alarak kayıplara karışan Suriyeli Duri Zerha (22), polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Olay, dün Merkez Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi Yıldızeli sokakta meydana geldi. Çiftçilik yapan Yüksel Soylu evlenmek için kendini Ula olarak tanıtan ve üzerinden Ula Asaid adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Suriye doğumlu 22 yaşındaki Duri Zerha ile görüşmeye başladı. Suriyeli dolandırıcı kadın, bir süre sonra evlenme vaadiyle kandırdığı  Soylu'dan 2 bilezik, 1 çift küpe ve 1 yüzük istedi. Aldığı ziynet eşyaları ile kayıpları karışan Suriyeli kadın taraftan dolandırıldığını anlayan çiftçinin şikayeti üzerine, Zerha yakalandı. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Duri Zerha, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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