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'Evleniyoruz' yazılı otomobilden açılan ateşte ayağından vuruldu
ADANA'da, iş yerine gelen Esra Y. (30) binanın önünde plakaları 'Evleniyoruz' yazısıyla kapatılan otomobilden açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi....
GÜVENLİK 22.08.2019, 12:40
ADANA'da, iş yerine gelen Esra Y. (30) binanın önünde plakaları 'Evleniyoruz' yazısıyla kapatılan otomobilden açılan ateş sonucu ayağından yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine gelen Esra Y., binaya gireceği sırada, plakası 'Evleniyoruz' yazılı kağıtlarla kapatılmış otomobilden açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Esra Y., kanlar içinde yere yığılırken, yardımına çevredekiler ve iş arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Esra Y. ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Esra Y.'nin ifadesinde kendisini yaralayan kişinin eski sevgilisi Y.S. olabileceğini söylediği öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine gelen Esra Y., binaya gireceği sırada, plakası 'Evleniyoruz' yazılı kağıtlarla kapatılmış otomobilden açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Esra Y., kanlar içinde yere yığılırken, yardımına çevredekiler ve iş arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Esra Y. ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Esra Y.'nin ifadesinde kendisini yaralayan kişinin eski sevgilisi Y.S. olabileceğini söylediği öğrenildi.
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