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Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel istismardan tutuklandı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, evlat edindiği R.T.'yi (10) görmeye gelen ablası N.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiısayla gözaltına alınan Bayram T., (51) mahkemece tutuklandı. Bayramiç'teki Toluklarlar köyünde, Bayram...
GÜVENLİK 05.09.2019, 15:56
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, evlat edindiği R.T.'yi (10) görmeye gelen ablası N.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiısayla gözaltına alınan Bayram T., (51) mahkemece tutuklandı.
Bayramiç'teki Toluklarlar köyünde, Bayram T. ve eşi M.T., çocukları olmadığı gerekçesiyle 5 yıl önce R.T.'yi evlat edindi. R.T 'nin Bursa'daki ablası N.D., kardeşini görmek için köye geldi. N.D., R.T. ile hasret giderirken, kardeşinin üvey babası Bayram T.'nin cinsel istismarına uğradı. Olayın ardından N.D. durumu, Bayram T.'nin eşi M.T.'ye anlattı. M.T., N.D.'yi banyoya götürüp vücudundaki morluklara baktı. Ardından N.D.'ye, eşi olan Bayram T.'den şikayetçi olmasını söyledi. N.D., Bursa'ya döndüğünde, babası ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gidip, Bayram T. hakkında şikayette bulundu.
Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bayramiç Jandarma Komutanlığı, Bayram T.'yi düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesi alınan Bayram T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Bayram T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayramiç'teki Toluklarlar köyünde, Bayram T. ve eşi M.T., çocukları olmadığı gerekçesiyle 5 yıl önce R.T.'yi evlat edindi. R.T 'nin Bursa'daki ablası N.D., kardeşini görmek için köye geldi. N.D., R.T. ile hasret giderirken, kardeşinin üvey babası Bayram T.'nin cinsel istismarına uğradı. Olayın ardından N.D. durumu, Bayram T.'nin eşi M.T.'ye anlattı. M.T., N.D.'yi banyoya götürüp vücudundaki morluklara baktı. Ardından N.D.'ye, eşi olan Bayram T.'den şikayetçi olmasını söyledi. N.D., Bursa'ya döndüğünde, babası ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gidip, Bayram T. hakkında şikayette bulundu.
Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bayramiç Jandarma Komutanlığı, Bayram T.'yi düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesi alınan Bayram T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Bayram T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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