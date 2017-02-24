Evinin tuvaletinde enjektörlü ölüm

Ramazan SARIKAYALI / ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde uyuşturucu madde tedavisi gördüğü belirtilen 45 yaşındaki Hüseyin D., evinin tuvaletinde yanında boş enjektörle ölü bulundu.

Kumluca İlçesi Eski Cami Mahallesi Kavaklıkuyu Caddesi oturan Hüseyin D., sabah saatlerinde eşi tarafından tuvalette hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen 112 ekibi, Hüseyin D.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinde, cesedin yanında yerde kullanılmış boş enjektör bulundu. İşsiz olan ve uyuşturucu tedavisi gördüğü kaydedilen Hüseyin D.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Hüseyin D.'nin cenazesi evden çıkarıldığı sırada gözyaşı döken eşi fenalık geçirdi.

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