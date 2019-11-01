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Evinin terasında kendini astı
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), ()-İZMİT'te yaşayan İsmail G. (36), evinin terasında kendini asarak, yaşamına son verdi. İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokak'taki binanın en üst katında yaşayan İsmail G., dün gece, evde...
GÜVENLİK 01.11.2019, 09:36
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), ()-İZMİT'te yaşayan İsmail G. (36), evinin terasında kendini asarak, yaşamına son verdi.
İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokak'taki binanın en üst katında yaşayan İsmail G., dün gece, evde kimsenin olmadığı sırada kendini terastaki demire iple astı. İsmail G.'nin cansız bedeni eve gelen ailesi tarafından bulundu. İhbar üzerine gelen polis, evde inceleme yaptı.
İsmail G.'nin cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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Namaz Vakti 01 Kasım 2019
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|11
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|11
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|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
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|9
|7
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|9
|5
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|-5
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|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
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|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
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|10
|13
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|10
|13
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|10
|13
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|10
|13
|11. Tottenham
|10
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|10
|12
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|10
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|10
|12
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|10
|11
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|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
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|7
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|10
|5
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|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
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|11
|5