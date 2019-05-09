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Evinin önünden kaybolan minik Ecrin'i komandolar arıyor

Tayfur KARA-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 2 gündür kayıp olan 1, 5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Yağmura rağmen sürdürülen arama çalışmalarına jandarma...

Evinin önünden kaybolan minik Ecrin'i komandolar arıyor

Tayfur KARA-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 2 gündür kayıp olan 1, 5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Yağmura rağmen sürdürülen arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Komando Birliği'nden 2 timle 4 dedektör köpek de katılıyor.
İlçe merkezine bağlı Alancık Mahallesi'nde salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynayan Ecrin Kurnaz'ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dede Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ev ve çevresinde inceleme ve arama yaptı. Bir sonuç alınamayınca da AFAD ekiplerinden yardım istedi. Küçük çocuğun bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bölgedeki şiddetli yağmura rağmen gece gündüz aralıksız sürdürülen arama çalışmalarına köylüler de katılıyor.
KOMANDOLAR GÖNDERİLDİ
Aradan geçen süreye rağmen küçük kızın izini rastlanamazken bölgeye Ladik Asayiş Komando Birliği'nden 2 tim de takviye olarak gönderildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD bünyesinde bulunan 4 dedektör köpek de aramalara katılıyor.
Ekiplerin dağ taş aradığı küçük kızından gelecek iyi bir haber bekleyen baba Deniz Kurnaz, çocuğunun kayıp olduğu haberini hamile eşini hastaneye götürdüğü sırada aldıklarını söyledi.  

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