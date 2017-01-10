Evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü

AMASYA’da 48 yaşındaki Sebahattin Ersoy, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, evinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü.Olay bugün sabah saatlerinde Amasya'nın Hacılar Meydanı Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sebahattin Ersoy, evinin önünde aracına binmek istediği sırada, önceden alacak - verecek meselesinden tartıştığı 66 yaşındaki M.E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ersoy, çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ersoy hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Şüpheli M.E., polis tarafından gözaltına alındı. Sebahattin Ersoy'un Ak Parti eski meclis üyesi olduğu belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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