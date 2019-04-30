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Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü

GAZİANTEP'te Kadir Çelikkol (25), tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Beydilli Mahallesi’nde meydana geldi. Fabrika işçisi Kadir Çelikkol, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile...

Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü
GAZİANTEP'te Kadir Çelikkol (25), tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Beydilli Mahallesi’nde meydana geldi. Fabrika işçisi Kadir Çelikkol, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile evinin önünde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan şüpheli, bir süre sonra bu kez pompalı tüfekle geri döndü, evinin önünde bekleyen Kadir Çelikkol'a ateş etti. Şüpheli kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çelikkol’un öldüğü belirlendi.
Kadir Çelikkol’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Çelikkol'un cenazesi, toprağa verildi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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