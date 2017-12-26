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Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü

MANİSA'nın Soma ilçesinde, Murat Barut (36), evine girerken otomobille gelen 3 kişinin pompalı tüfekli saldırısı sonucu öldü. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Soma'daki bir çimento fabrikasında işçi Murat...

Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü
MANİSA'nın Soma ilçesinde, Murat Barut (36), evine girerken otomobille gelen 3 kişinin pompalı tüfekli saldırısı sonucu öldü. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Soma'daki bir çimento fabrikasında işçi Murat Barut, dün saat 23.00 sıralarında, Topçu Sokak'taki evine geldi. Kapıyı açmak için anahtarını aradığı sırada, evli ve 1 çocuk babası Barut'a, otomobille yaklaşan 3 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Kanlar içinde kalan Barut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Pompalı tüfekteki saçmalardan bazıları evin kapısı ve camlarına isabet ederken, saldırganlar geldikleri otomobille kaçtı. Soruşturma başlatan polis, saldırganların yakalanması için çevredeki Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin plakası da çevre il ve ilçelerdeki güvenlik güçlerine bildirildi.

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