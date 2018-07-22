Evinin önünde otururken maganda kurşunuyla yaralandı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde evinin önünde ailesiyle sohbet eden Aysel Bektaş (40), nereden ve kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı.​Olay, dün akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Kuyumcullu Mahallesi'nde meydana geldi. Aysel Bektaş, eşi ve çocuklarıyla birlikte sohbet ederken, omzuna kurşun isabet etti. Aniden yere yığılan Aysel Bektaş'ın yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Bektaş, gelen ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun omzundan girip, göğsüne saplandığı belirlenen Bektaş, buradak ilk müdahalesinin ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bektaş'ın vücudundaki kurşun, yapılan operasyonla çıkarıldı.Aysel Bektaş herkesi sorumluluk göstermeye davet ederek, "İnsanlar mutlu olacağım diye havaya ateş açıp insanların canını yakıyor. Havaya sıkılan bir kurşun, nelere sebep oluyor. Kimin attığı dahi belli değil. Kendimi hastanede buldum. Bizim canımız yandı, dilerim başkalarının canı yanmaz. Bu insanların sorumluluk örneği göstermesiyle olur. Herkesi kimsenin canı yanmasın diye sorumlu olmaya davet ediyorum. Sizin mutluluğunuz başkalarının acısı olmasın" dedi.Polis, tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI