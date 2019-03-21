Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...
İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi 
İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya...
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik...
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...

Evinin damından düşüp, öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da müstakil evin çatısından düşen Salih Durmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil...

Evinin damından düşüp, öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da müstakil evin çatısından düşen Salih Durmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evin çatısına çıkan Salih Durmuş, bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Yakınlarının çağırdığı ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328