Son Dakika
Evinin bodrumunu silah imalathanesine çevirmiş
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 11.11.2019, 19:46
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde oturan H.O.'nun (46) evinin bodrum kısmında kaçak silah imalathanesi kurduğunu ve silah üretip, sattığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenlediği operasyonla H.O.'yu gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 20 av tüfeği namlusu, 2 kurusıkı tabanca, 2 takım seri numara ve markalama basma aparatı, 8 çifte başlığı, 10 çifte açma kilidi, 7 çifte av tüfeği kafası, 5 otomatik dipçik, 4 kurusıkı tabanca şarjörü, tüfek mekanizması ile çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde oturan H.O.'nun (46) evinin bodrum kısmında kaçak silah imalathanesi kurduğunu ve silah üretip, sattığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenlediği operasyonla H.O.'yu gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 20 av tüfeği namlusu, 2 kurusıkı tabanca, 2 takım seri numara ve markalama basma aparatı, 8 çifte başlığı, 10 çifte açma kilidi, 7 çifte av tüfeği kafası, 5 otomatik dipçik, 4 kurusıkı tabanca şarjörü, tüfek mekanizması ile çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi.
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6