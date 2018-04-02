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Evinin bodrumunda intihar etti

İZMİR'in Tire ilçesinde işçi Fatih F. (32), evinin bodrumunda tavandaki kancaya bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi. Tire'deki bir fabrikada işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Fatih F., bu sabah yatağından kalkıp,...

Evinin bodrumunda intihar etti
İZMİR'in Tire ilçesinde işçi Fatih F. (32), evinin bodrumunda tavandaki kancaya bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Tire'deki bir fabrikada işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Fatih F., bu sabah yatağından kalkıp, İbn-i Melek Mahallesi'nde Feza Sokak'taki evlerinin bodrum katına indi. Uzun süre eşinin eve dönmemesi üzerine merak edip peşinden giden Birgül F., Fatih F.'yi tavandaki kancaya iple asılı halde buldu. Kadının feryadına koşan komşuları, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatih F.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, intihar ettiği belirlenen Fatih F.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Fatih F.'nin cenazesi evden çıkarılırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Soruşturma başlatan polis, Fatip F.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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