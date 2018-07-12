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Evinin banyosunda intihar etti

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da ev kadını Melahat T. (44), evinin banyosunda, kendini tavandaki kancaya iple asarak yaşamına son verdi. Evli ve 1 çocuk annesi Melahat T., dün saat 18.00 sıralarında Pınarlıbelen Mahallesi'ndeki evinin...

Evinin banyosunda intihar etti

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da ev kadını Melahat T. (44), evinin banyosunda, kendini tavandaki kancaya iple asarak yaşamına son verdi.
Evli ve 1 çocuk annesi Melahat T., dün saat 18.00 sıralarında Pınarlıbelen Mahallesi'ndeki evinin banyosunda, iple tavandaki kancaya asılı olarak bulundu. Yakınları durumu, jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Melahat T.'nin yaklaşık 2 saat kadar önce yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Melahat T.'nin cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar ettiği belirlenen Melahat T.'nin cesedi evden çıkartılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Jandarma, Melahat T.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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