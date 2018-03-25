Evinin balkonunu yaparken iskeleden düşüp öldü

Olay, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar inşaat ustası olarak çalışan Hüseyin Yatar, kendine ait evinin balkonunu genişletmek istedi. 2 metre yüksekliğinde kurduğu tahta iskelede çalışan Yatar, ayağının kayması sonucu düştü. Başını beton zemine çarpan Yatar'ı gören ailesi ambulans çağırdı. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yatar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yatar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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