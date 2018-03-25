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Evinin balkonunu yaparken iskeleden düşüp öldü

ADANA'da inşaat ustası Hüseyin Yatar (38), kendi evinin balkonunu genişletmek için kurduğu iskeleden düşüp öldü. Olay, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar inşaat ustası olarak çalışan Hüseyin Yatar, kendine...

Evinin balkonunu yaparken iskeleden düşüp öldü
ADANA'da inşaat ustası Hüseyin Yatar (38), kendi evinin balkonunu genişletmek için kurduğu iskeleden düşüp öldü.
Olay, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar inşaat ustası olarak çalışan Hüseyin Yatar, kendine ait evinin balkonunu genişletmek istedi. 2 metre yüksekliğinde kurduğu tahta iskelede çalışan Yatar, ayağının kayması sonucu düştü. Başını beton zemine çarpan Yatar'ı gören ailesi ambulans çağırdı. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yatar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yatar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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