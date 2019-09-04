Evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Muhlis T. (59) hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnegöl’e bağlı Deydinler Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Muhlis T. çay içmek için evinin inşaat halindeki balkonuna çıktı. Balkonun korkuluk duvarından sarkarak aşağı bakan Muhsin T., bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralanan Muhsin T., olay yerine çağırlan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



