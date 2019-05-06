Evinin balkonunda intihar etti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre psikolojik sorunları olan Hüseyin G. (38) kendini evinin balkonuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Poligon Tepe mevkii 16 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Hüseyin G., evde kimse yokken, balkonda kendini iple astı. Bir süre sonra eve gelen yakınları Hüseyin G.'yi balkonda asılı hareketsiz halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin G.'nin cansız bedeni avcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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