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Evinin bahçesindeki ağaca kendini astı

ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirtilen evli 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Aydan Daşkın, evinin bahçesindeki ağaca kendini asarak yaşamına son verdi. Son olarak bu sabah oğlunu...

Evinin bahçesindeki ağaca kendini astı

ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirtilen evli 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Aydan Daşkın, evinin bahçesindeki ağaca kendini asarak yaşamına son verdi.
Son olarak bu sabah oğlunu okula yolcu eden Aydan Daşkın, iddiaya göre kendisini evin bahçesindeki ağaca astı. Daşkın'ın cesedini, bir süre sonra bahçeye çıkan kızı 14 yaşındaki K.D. buldu. Daşkın'ın cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi. Daşkın, öğle vakti kılınan namazın ardından Aşağı Şakran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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