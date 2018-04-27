Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan T.D., bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. T.D.'nin evinde, tarihi eserler ele geçirildiği belirtildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan T.D., bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. T.D.'nin evinde, tarihi eserler ele geçirildiği belirtildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alacamescit Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde define amaçlı kazı yapıldığı bilgisini aldı. Dün akşam saatlerinde, T.D.'nin kazı yaptığı mahalleye gelen polis ekipleri, evde yaptıkları aramada 15 sikke, gümüş broş, mermer kadın heykel başı, Poseidon heykeli, Meryem Ana heykeli, metal büstler, Osmanlıca 'Şerh-i Akaid' kitabı ve 1 tabanca ile kazı aletleri ele geçirdi.
Gözaltına alınıp, emniyete götürülen T.D. ile ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314