Evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan T.D., bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. T.D.'nin evinde, tarihi eserler ele geçirildiği belirtildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alacamescit Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde define amaçlı kazı yapıldığı bilgisini aldı. Dün akşam saatlerinde, T.D.'nin kazı yaptığı mahalleye gelen polis ekipleri, evde yaptıkları aramada 15 sikke, gümüş broş, mermer kadın heykel başı, Poseidon heykeli, Meryem Ana heykeli, metal büstler, Osmanlıca 'Şerh-i Akaid' kitabı ve 1 tabanca ile kazı aletleri ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen T.D. ile ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.



FOTOĞRAFLI