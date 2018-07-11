Evinin bahçesinde 7 kilo esrarla yakalandı

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 33 yaşındaki I.M.'nın evinde esrar bulundurduğunu belirledi. Bunun üzerine, dün şafak vakti harekete geçen polis, I.M.'nin Ege Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. I.M.'nin evinde ve bahçesinde arama yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, evin bahçesinde poşetler içinde saklanmış, toplam 7 kilo kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken I.M., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından I.M., bugün adliyeye sevk edildi.
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